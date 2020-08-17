Ситуация в Беларуси кардинально изменила отношения между официальными Киевом и Минском — МИД Украины

Министерство иностранных дел (МИД) вызвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима. Повод – в прошлую пятницу официальный Минск, несмотря на наличие правовых оснований передать задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в Украину, передал их в Россию. Причина – общая ситуация в сопредельной стране.

Об этом KV стало известно из сообщения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, опубликованном на сайте МИД.

“Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных «вагнеровцев” в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине», – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, » этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям».

Еще более важно, подчеркивает руководитель МИД, что избранный президент Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси”, – заявил Кулеба, повторив тезисы президента Владимира Зеленского, озвученные им ранее.

Владимир Зеленский тем временем провел закрытое совещание в связи с обострением ситуации в Беларуси.

«В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий», – сообщает пресс-служба Зеленского.

А по публично сказанным словам главы украинского внешнеполитического ведомства, “новые угрозы вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечение РФ и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность фактов и действий, а также событий в Беларуси, общество, которое выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях”, – добавил он.

Это явилось причиной принятия решения вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», – отметил министр Кулеба.

Отметим, что 14 августа МИД Украины выразил обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов.

“Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинский в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств”, – заявил МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ППК “Вагнера”, задержанных в Беларуси есть и они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск.

Добавим, Александр Лукашенко сегодня допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции Беларуси.

«Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», – сказал Лукашенко в понедельник. Фрагмент выступления показал телеканал «Беларусь 24″, передает » Интерфакс-Украина».

Ранее возможность повторных выборов, на которой настаивали официальные лица США, Лукашенко отвергал.