В Киеве разоблачили и арестовали сбытчиков амфетамина

В Киеве прекращена деятельность преступной группы, которая изготовляла и сбывала амфетамин, стоимость которого около 175 тыс. грн. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает FaceNews.ua.

«Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с Дарницким УП ГУ НП в г. Киеве, под оперативным сопровождением ГО БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, задокументирована и прекращена противоправная деятельность преступной группы, которая на протяжении последних лет осуществляла изготовление и сбыт на территории столицы психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Отмечается, что в состав указанной группы входило 3 человек — жители Дарницкого и Днепровского района города Киева, один из которых изготавливал амфетамин по месту жительства, а двое других осуществляли его розничный сбыт среди наркозависимых.

«Задокументирован факт сбыта 0,5 кг амфетамина, стоимость которого составляет около 175 тыс. гривен. Сейчас участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 307 УК и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для одного из задержанных в сумме 420 тыс. гривен, для двух других — по 525 тыс. гривен», — говорится в сообщении.