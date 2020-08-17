Медики определили фрукт для остановки развития рака

Турецкое издание Sabah утверждает, что фрукт из семейства цитрусовых, известный как кумкват, также называемый декоративным мандарином, или золотым апельсином, способен остановить рак.

Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает .

По данным издания, плод кумквата необходимо принимать людям со слабым иммунитетом, которые часто болеют гриппом и сезонными вирусными заболеваниями. Плоды растения также полезны для желудочно-кишечного тракта. Но главное свойство плода — замедление развития онкологических заболеваний. Благодаря большому количеству флавоноидов, содержащихся во фрукте, он способен сделать организм более устойчивым к канцерогенам, которые способствуют увеличению опухолей.

Также в кумквате содержится большое количество кальция, что помогает укреплению костей и предотвращает появление морщин, прыщей и пигментных пятен. Этот плод рекомендуется употреблять вместе с кожурой, а также готовить из него варенье и мармелад.