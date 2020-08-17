В Херсонской области прекратили трансляцию четырех российских телеканалов

В курортном поселке Хорлы Каланчацкого района Херсонской области прекратили трансляцию запрещенных каналов в заведении общественного питания.

«К представителя Национального совета в Херсонской области Сергея Мовчана поступила жалоба о ретрансляции в заведении общественного питания поселка Хорлы четырех иностранных телепрограмм, запрещенных для распространения на территории Украины: «РТР-Планета», «Россия-1», «НТВ-Мир», «ТНТ». Эта информация подтвердилась во время выезда на место происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что после проведения разъяснительной беседы с руководством учреждения ретрансляция этих телеканалов была прекращена.