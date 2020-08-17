Вспышка коронавируса в общежитии медуниверситета в Запорожье: число заболевших резко увеличилось

В Запорожье резко увеличилось количество инфицированных COVID-19 студентов государственного медицинского университета — по состоянию на 17 августа диагноз подтвердили уже у 42 иностранных студентов (14 августа было известно о 29 инфицированных).

Среди инфицированных 40 человек проживают в общежитии № 4, два человека — в общежитии № 1, сообщает пресс-служба городского совета.

Всех заболевших уже госпитализировали в три больницы города, в т. ч. 5 человек — в областную клиническую больницу, 25 человек — в городскую больницу № 7, еще 12 человек — в городскую больницу № 2.

Состояние госпитализированных медики считают легким или средней степени тяжести.

Контактные лиц больных студентов находятся на самоизоляции в общежитии № 4 и изоляторе общежития № 1, где их ежедневно осматривает терапевт.

Напомним, Министерство здравоохранения рекомендовало всем находящимся в общежитии носить защитные маски вне своей комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19. Также в общежитии должен проводиться ежедневный температурный скрининг. Жильцы должны регулярно мыть руки с мылом, воздерживаться от контактов с людьми, имеющими симптомы респираторного заболевания. В случае появления таких симптомов жильцы должны самоизолироваться.