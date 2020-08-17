В Беларуси за поддержку протестующих уволили директора культового театра, актеры отказываются выходить на сцену

С должности белорусского Купаловского театра уволен Павел Латушко, который ранее публично поддержал протестующих против самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Об этом изданию TUT.by заявили в пресс-службе театра.

Отмечается, что Министерство культуры разорвало трудовой договор с Латушко по статье Трудового кодекса, согласно которой сотрудник может быть досрочно уволен «в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя

Между тем актеры Купаловского театра во главе с главным режиссером Николаем Пинигиным готовы встать на защиту своего директора.

«Мы – купаловцы, мы высказали свою позицию. Поэтому мы говорим, что никого не дадим обидеть в этой ситуации, если будут последствия. Мы готовы защищать любого члена нашего коллектива. Директора или уборщицу», — сказал Пинигин.

В пресс-службе театра отметили, что актеры готовы уволиться.

Сейчас они собрались в актовом зале: Зоя Белохвостик, Роман Подоляко, Павел Харланчук, Марта Голубева и другие сотрудники театра: бухгалтеры, юристы. Кроме того, там же присутствуют сотрудники Горьковского, ТЮЗа, РТБД, Театра белорусской армии, Молодежного театров.

Купаловцы пишут заявления об уходе. Но Латушко отказывается их подписывать. Обсуждается вопрос приостановки деятельности театра.

13 августа коллектив Купаловского театра потребовал остановить насилие против к мирных гражданам и выступил за пересчет голосов с участием независимых наблюдателей.

14 августа Латушко присоединился к протестующим и заявил, что министр внутренних дел, его заместитель и другие лица, ответственные за проведение карательных акций против демонстрантов должны уйти в отставку.

Латушко – профессиональный дипломат и бывший министр культуры Беларуси.