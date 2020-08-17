Ефремову стало хуже: у актера нарушилась речь и онемели конечности

Состояние здоровья российского артиста Михаила Ефремова ухудшилось з-за острого нарушения кровообращения в мозге.

Об этом сообщают в Telegram-канале «RT на русском», передает «Апостроф«.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного наблюдаются расстройство речи и онемение конечностей. По словам правозащитника, Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких, его жизни угрожает опасность

Но несмотря на это Ефремов готов в суде 18 августа дать показания.

По данным Telegram-канала Life shot, Пашаев просит разрешить прогулки Ефремову. Он говорит, что артисту необходимо находиться на свежем воздухе хотя бы два часа, возможно и в сопровождении правоохранителей.

Также адвокат назвал жуткими условия в квартире, где живет Ефремов.

«… дом старый, влага большая, в квартире дышать крайне тяжело», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 августа актер прибыл на судебное заседание, но смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов. К нему вызвали скорую, после чего было принято решение о госпитализации.

Как сообщалось ранее, в конце июля суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивали адвокаты.