Настя Каменських й Потап похизувалися стильними луками під час прогулянки

Одна з найулюбленіших пар українського шоу-бізнесу не так часто ділиться з мережею спільними ніжними світлинами.

Втім, прогулянка вулицями Києва стала чудовою можливістю для маленької фотосесії Олексія й Насті у стильних аутфітах. Попри тісний графік, закохані завжди знаходять трішки вільного часу один для одного.

У своєму офіційному фотоблозі Каменських продемонструвала, як виглядає вікенд зіркового подружжя. Красуня зізналася, що старі вулички Києва вона знає ідеально, однак щоразу знаходить для себе щось нове й цікаве. Після смачної вечері в одному з закладів, пара повернулась додому й влаштувала романтичну вечірку на задньому дворі свого маєтку.

Неможливо не звернути увагу на те, наскільки трендово виглядають закохані на кадрах. Настя позувала у джинсових шортах, білосніжному топі та жакеті. Своє розкішне волосся вона зібрала у пучок, а образ доповнила золотим ланцюжком й масивними браслетами. Примітно те, що на обличчі виконавиці немає жодного натяку на макіяж.

Потап, зі свого боку, одягнув светр від “Hugo Boss”, білі кросівки й шорти. Зокрема, зухвалості його образу додали сонцезахисні окуляри.