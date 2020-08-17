Лукашенко признался, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее допускавший проведение новых выборов главы государства и парламента, заявил о другом варианте компромисса с оппозицией. Он рассказал, что предлагал политическим противникам пересчитать голоса на минувших выборах, но не получил согласия.

Об этом передает белорусский телеканал СТВ.

На встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей 17 августа Лукашенко раскрыл подробности обсуждения темы пересчета голосов с оппозицией.

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: «Зачем? Давайте посчитаем». Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: «А уже не актуально считать. Это уже не актуально!» – «А что надо?» – «Новые выборы», — передал суть беседы президент.