Против Кивы возбудили уголовное дело за невыполнение решения суда о клевете на Гандзюк

Против нардепа от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы возбуждено уголовное дело за невыполнение решения суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщает юридическая компания Миллер.

Отмечается, что производство начато Днепровским УП ГУНП в г. Киеве по ч. 1 ст. 382 УК Украины (наказывается штрафом или сроком лишения свободы до трех лет).

Все началось с того, что Кива безосновательно обвинил херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в коррупции. Отец убитой подал в суд на парламентария и ООО «ГОЛДБЕРРИ», желая защитить честь, достоинство, деловую репутацию дочери и получить опровержение ложной информации. Его иск был удовлетворен 26 июня прошлого года.

Таким образом Кива обязан был опровергнуть свое высказывание путем сообщения в эфире телеканала «Эспрессо. TV» и выплатить Виктору Гандзюку судебный сбор на сумму 1409,60 грн.

Телеканал объявил, что готов предоставить Киве эфир, но судебное решение не выполнено до сих пор.

Кроме как из широкого распространения данной информации в СМИ, Кива мог узнать о необходимых действиях из соответствующих уведомлений, постановления об открытии дела и постановления об аресте счетов в порядке принудительного исполнения судебного решения по взысканию суммы судебного сбора.

Таким образом, считают в юридической компании, Кива о решении суда знал и сознательно его игнорирует.

«Теперь уполномоченные лица Днепровского УП ГУНП в Киеве должны провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую оценку действиям народного депутата Украины Кивы И.В.», — сказано в сообщении.