Верещук дала интервью секте, которая считает Путина «спасителем славян», а Майдан — «мировым злом»

Народный депутат от «Слуги народа» и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук дала интервью пророссийской секте «АллатРа», которая называет президента РФ Владимира Путина «спасителем славян», а Революцию Достоинства – «мировым злом».

«В интервью каналу «АЛЛАТРА ТВ» Ирина Верещук поделилась своим видением созидательного общества и того, какие трансформации должны произойти в мире и каждом человеке, чтобы мы все могли жить счастливо», — сообщается на сайте организации.

В конце интервью Верещук подарили книгу, которая, по словам интервьюера, «вдохновила» организацию. В ней якобы собраны «исторические факты».

На сайте «АЛЛАТРА ТВ» указано, что «АллатРа» — это международное общественное движение, цель которого «популяризировать в мире общечеловеческое, духовно-нравственные, культурные ценности, вдохновлять людей на позитивные изменения в себе и обществе». Известно, что зарегистрировано это движение было в 2014 году, однако свою деятельность оно ведет с 2011 года.

В 2016 году в Сети появилась информация, что в Кропивницком начала действовать некая секта, которая развешивает по городу билборды и рекламирует себя через соцсети. Во главе организации был руководитель управления Кировоградской ОГА Виталий Останний, который во времена Майдана организовал местный антимайдан.

Вскоре пользователи соцсетей начали публиковать фото баннеров «АллатРа», которые появлялись на улицах Львова, Полтавы и даже в киевском метро.

Реклама «АллатРа»

Издание Delo.ua, проанализировав учения «АллатРа», писало, что сектанты считают США «бездуховной страной», которая является центром жизни архонтов (аналог масонов). По книгам «АллатРа», архотны боятся славян и единственным их противником, а также спасителем человечества, станет Россия. Руководить государством-спасителем на тот момент будет «мессия-благодетель» по имени Номо. В нем легко можно разглядеть образ нынешнего российского лидера Владимира Путина.

Скрины из форума и соцсетей

При этом Майдан в учениях «АллатРа» преподносится как «мировое зло», которое организовали архонты.

В сентябре прошлого года тернопольское издание «Погляд» опубликовало новость о том, что в Тернополе появилась реклама религиозного движения «АллатРа».

«К слову, в Черновцах областной совет церквей еще в 2017 году выразил обеспокоенность деятельностью в Черновицкой области этой организации. Об этом говорилось в ответном письме за подписью митрополита Черновицкого и Буковинского УПЦ КП Даниила, который опубликован на официальном сайте Черновицко-Буковинской епархии. Областной совет церквей в своем письме назвал «АллатРу» ложным течением, которое осуществляет пропаганду «оккультного учения, корни которого с временно оккупированной РФ территории Украины»», — сообщало СМИ.

В «Википедии» определение «АллатРа» трактуется как «общественная организация, которая позиционирует свою деятельность и учение вне политики и вне религии».

«Подчеркивается (в книге «АллатРа», — ред.), что объединение мира на единой духовной основе начнётся с объединения славянских народов, и глава России сыграет важную роль в будущей битве добра и зла. В этой связи в средствах массовой информации встречаются прямо противоположные мнения о причастности к проекту движения российских и украинских спецслужб», — говорится на странице в «Википедии».