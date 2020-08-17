Вот вам мужской разговор, – Лукашенко пригрозил протестующим в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы пожалеют за провокации. Об этом он заявил во время визита на автомобильный завод в Минске, который как раз объявил забастовку.

Он также добавил, что власть еще способна «терпеть» мирные протесты, но не более. О громком заявлении Лукашенко передает издание Белта.

По его словам, власть больше не будет уговаривать протестующих. А силовики будут отвечать на провокации, если они будут. Тем более, «военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле», подчеркнул он.

Я просил, до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети,– отметил Лукашенко.

«Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж. Если вы его переступите – бог с вами. Если вы вывалите на улице, мы перетерпим. Если вы пойдете ломать – ответите. Вот вам мужской разговор», – подчеркнул Лукашенко.

Кроме этого, белорусский президент в своем выступлении опроверг информацию о недвижимости и деньгах, которые ему принадлежат и убедил, что это были фейки. На это он ответил: «найдете – забирайте».