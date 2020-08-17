Ольга Фреймут показала, как элегантно выйти из машины

Телеведущая поделилась новым советом для барышень.

38-летняя телеведущая Ольга Фреймут обнародовала в Instagram видео с советом по этикету. Она дала пошаговую инструкцию, так сказать, как элегантно выходить из автомобиля, сообщает WomanEL.

“Как элегантно выйти из машины? Приближаемся как можно ближе к двери. Открываем для себя сами, или ждем, пока нам их откроют. Колени и носки должны плотно прилегать друг к другу (чтобы не продемонстрировать невольно что-то сокровенное). Следующее – ставим две ступни одновременно на землю. Затем высовываем голову и вытолкаем ягодицы”, – рассказала в видео Фреймут.