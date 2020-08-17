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Тещу телеведущего и кандидата в мэры Киева Притулы начнут судить 20 августа

18.08.2020

Дарницкий районный суд Киева 20 августа начнет рассмотрение дела в отношении Лилии Сопельник — тещи телеведущего Сергея Притулы, который баллотируется в мэры столицы. 

59-летняя Сопельник, находясь в августе 2019 года за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Скорее всего водитель перепутала педали. 

О дате судебных слушаний сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов, передают Украинские новости.

«Заседание 20.08.2020»,- сообщил адвокат.

Отмечается, что суд начнется в 11:30, а дело рассмотрит судья Татьяна Щасная.

 

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