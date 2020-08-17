Рабочий «Белаза» показал член российскому пропагандисту Соловьеву в прямом эфире

Российский пропагандист Владимир Соловьев включил в свой стрим рабочего с белорусского завода «Белаз» по имени Анатолий и попросил его рассказать, что там сейчас происходит. В ответ он показал свой половой орган.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

«Сейчас расскажу» — ответил рабочий и показал в камеру член.

«Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите, как! Молодец, хорошо показал. Единственное могу сказать — у «Белаза» побольше будет. Анатолий, что-то еще можете показать? Спешно. И кстати заметьте, он даже не покрасил себя в красно-белый цвет. Но теперь мы точно видим, чем накрылся «Белаз», а когда-то мог работать», — отреагировал пропагандист на действия работника белорусского завода.