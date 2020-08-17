В Киеве ограничили движение грузовиков в ночное время из-за дневной жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Так, движение транспорта массой более 24 тонн из-за превышения температуры воздуха не смогут передвигаться по городу ежедневно с 10 утра до 22 часов.

«С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 №1173 «Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах города Киева в связи с повышением температуры воздуха».