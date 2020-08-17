Лукашенко сообщил, что в день воскресного митинга ему позвонила Меркель

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в воскресенье, 16 августа, когда в Минске прошел митинг в его поддержку, ему звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

О звонке глава соседнего государства упомянул во время беседы с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

«Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». Эти — Науседа (президент Литвы Гитанас Науседа — Ред.), там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», — заявил Лукашенко сотрудникам предприятия.

Между тем пресс-служба литовского президента в понедельник передала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель звонила президенту Литвы и сказала о планах во вторник обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

«Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Беларуси — Ред.) ситуации», — уведомила пресс-служба.