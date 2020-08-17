Ученые установили, почему зеркало искажает внешность

Многим не нравится свое отражение.

Люди считают, что на фотографиях выглядят иначе, чем в зеркале. Данная особенность обусловлена правдивостью зеркал, которые могут врать.

Так, в древности оптические устройства были несовершенны и искажали человеческую внешность. В частности, люди имели смутные представления о собственном облике.

Однако и сейчас зеркала не отражают объективный вид человека. Изображение в зеркале является зеркально отраженным.

Кроме того, мозг способен перестраивать картинку в реальном времени, и человек видит персонализированную версию себя. Данного эффекта не возникает при просмотре фотографий.

Фото: pixabay.com