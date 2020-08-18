У Тихановской призвали к всеобщей забастовке в Беларуси

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал к всеобщей забастовке, чтобы добиться отставки нынешнего главы государства Александра Лукашенко.

Об этом сообщает «Интерфакс», в понедельник, 17 августа.

«Мы призываем все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко, делегировать представителей забастовочных комитетов в Координационный Совет», — говорится в заявлении штаба.

Отмечается, что сторонники Тихановской намерены продолжать добиваться отмены выборов легальными и ненасильственными способами.

Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз в видеообращении также призвала граждан страны к всеобщей забастовке.

В частности, Мороз заявила, что в результате всеобщей забастовки президент Лукашенко лишится источника финансирования. Она добавила, что для главы государства «понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба».

При этом глава штаба Тихановской пообещала жителям страны, что участникам забастовки будет оказана финансовая помощь из неких фондов, которые уже создаются. «Не бойтесь. Нас не оставят в беде, в Белоруссии уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь», — заявила Мороз.