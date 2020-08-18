Концерн «Калашников» показал новый автомат под патрон калибра НАТО

Российский холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения — концерн «Калашников» создал экспериментальный автомат АК-19. Новинка будет официально представлена на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет 23-29 августа в подмосковном парке «Патриот».

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба концерна.

В автомате применяется патрон натовского калибра 5.56. Длина ствола оружия составляет 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г.

У новинки следующие технические характеристики:

облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой;

новое исполнение целика;

щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Все желающие смогут ознакомиться с автоматом в дня открытых посещений форума — 27-29 августа.