Концерн «Калашников» показал новый автомат под патрон калибра НАТО

Российский холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения — концерн «Калашников» создал экспериментальный автомат АК-19. Новинка будет официально представлена на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет 23-29 августа в подмосковном парке «Патриот».
Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба концерна.
В автомате применяется патрон натовского калибра 5.56. Длина ствола оружия составляет 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г.
У новинки следующие технические характеристики:
- облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой;
- новое исполнение целика;
- щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
Все желающие смогут ознакомиться с автоматом в дня открытых посещений форума — 27-29 августа.