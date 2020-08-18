В Беларуси задержали для беседы трех человек, которые учили рабочих кричать во время выступления Лукашенко

Белорусское государственное ТВ сообщило о задержании трех человек, которые готовили провокацию против президента страны Александра Лукашенко во время его визита на Минский завод колесных тягачей.

Однако правоохранители столицы Беларуси заявили, что никого не задерживали, а только провели с людьми профилактическую беседу.

По данным журналистов, есть доказательство подготовки провокации — запись телефонного разговора, в котором обсуждается сценарий акции во время визита на завод. Трое провокаторов учили людей, что кричать во время выступления президента.

Но в пресс-службе Главного управления внутренних дел Минского горисполкома уточнили, что граждане были доставлены в милицию, где с ними провели профилактическую беседу, а затем их отпустили.