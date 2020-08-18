В Норвегии задержали шпиона, который мог передавать РФ данные государственной важности

Открыто уголовное дело за разглашение государственной тайны.

Полицейская служба безопасности Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче России данных государственной важности. Мужчина признает это, но настаивает, что в сообщениях нет каких-либо конфиденциальных сведений.

Об этом сообщает сама спецслужба и газета Aftenposten со ссылкой на ее представителей.

Подозреваемый работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным силовиков, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.

Задержанному 50 лет и он гражданин Норвегии, но родился за пределами страны, проживает в столичном городе Осло.

«Он обвиняется в передаче иностранному государству информации, которая может нанести вред национальным интересам», — говорится в сообщении ведомства. В свою очередь, Aftenposten со ссылкой на представителя службы сообщает, что мужчину подозревают в передачи информации российской стороне.

«Обвинение основано на том, что между обвиняемыми и российскими разведчиками проводились встречи», — сообщил представитель спецслужбы.

Сторона защиты сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, однако настаивает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений. Однако обвинение указывает, что встречи проводились тайно, и это свидетельствует, что гражданин понимал, кому и зачем предназначалась информация. В обмен подозреваемый получал крупные суммы.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии «разглашение государственной тайны». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.