Президент Мексики готов первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, если ее эффективность будет доказана.

По его словам, в этом же случае сразу будет установлен контакт с произодителями, поскольку в таком вопросе не должно быть идеологии, передает ТАСС.

«И чтобы не оставалось сомнений в важности для нас, я бы первым согласился на вакцинацию», — заявил мексиканский президент.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.