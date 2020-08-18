7 продуктов, которые сжигают больше калорий, чем они содержат

Когда под рукой есть все высококалорийные полуфабрикаты, часто кажется невозможным снизить потребление калорий.

Но мы облегчим вам выбор продуктов! WomanEL нашёл несколько продуктов, которые можно легко добавить в свой рацион. Они помогут сжигать больше калорий, чем содержат:

Огурец

Он содержит 16 калорий на 100 г. Высокое количество воды в нём означает мало калорий. Огурцы также помогают уменьшить воспаление в организме.

Помидоры

Эти продукты содержат 18 калорий на 100 г. В них много воды. Они также являются отличным источником антиоксиданта ликопина.

Сельдерей

Он содержит 16 калорий на 100 г. Это 75% воды и 25% клетчатки. Поэтому хрустящий сельдерей может сжечь больше калорий, чем вы потребляете.

Перчики чили

Они содержат 40 калорий на 100 г. Перец чили знаменит соединением под названием капсаицин. Он ускоряет обмен веществ, заставляя организм сжигать больше калорий.

Кофе

Этот напиток содержит 2 калории на 100 г. Кофе термогенен – ​​он стимулирует сжигание жира в организме для получения энергии. Он также ускоряет обмен веществ. Но старайтесь пить его черным и без сахара.

Цветная капуста

Содержит 25 калорий на 100 г. Цветная капуста не содержит жиров и богата клетчаткой. Если вы съедите её слегка приготовленной на пару или в сыром виде, это будет ещё полезней. Её пережевывание займет больше времени, что даст вашему организму время осознать, что он сыт.

Спаржа

Она содержит 20 калорий на 100 г. Спаржа – хороший способ детоксикации. Поскольку она содержит мочегонные вещества, выводящие токсины из организма.