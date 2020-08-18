Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, – штаб Тихановской

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской определил часть состава Координационного совета по трансферу власти в Беларуси.

Список опубликовала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. В совете – доверенные лица Тихановской (Ковалькова, Николай Козлов), координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра “Вясна” Алесь Беляцкий, международный медиатор Лилия Власова, политик и глава движения за свободу Юрий Губаревич, представитель администрации парка “Великий Камень” Алесь Дуко, юрист Максим Знак, киносценарист Андрей Курейчик, педагог Евгений Ливянт, глава группы компаний “А-100” Александр Центер, художник Владимир Цеслер, основатель группы компаний BELBIZ Татьяна Маринич, экономист Сергей Чалый и другие.

По словам Ковальковой, к ним обратились “сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов”. Выбирать было сложно. “Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп”, – написала она.

Ольга Ковалькова сообщила, что первое заседание Координационного совета состоится в ближайшие дни.