Главу Минздрава Беларуси освистали и назвали «убийцей». Видео бегства чиновника

Министра здравоохранения Беларуси Владимира Краника освистали участники акции протеста против результатов выборов президента страны.

Глава ведомства приехал к протестующим и попытался поговорить с ними, но у него ничего не получилось. Соответствующие видео были опубликованы в Telegram-каналах

На кадрах видно, что Краника толкают и кричат «Позор», «Убийца». В итоге чиновник сел в авто и уехал.

Ранее министр здравоохранения заявил, что в первые дни столкновений с силовиками во время протестов погибли два человека. Также 158 пострадавших находятся в больницы в стабильном состоянии.