Ким Кардашьян в пикантном наряде продемонстрировала соблазнительные формы

Ким Кардашьян – большая любительница примерять вещи собственного бренда. 39-летняя звезда умеет преподнести любую из них так, что многочисленные фолловеры буквально сходят с ума, так хотят приобрести себе нечто подобное.

В этот раз бизнесвумен вновь остановилась на линии нижнего белья. Она примерила трусики с высокой посадкой и облегающий топ темно-серого оттенка, которые подчеркнули ее выдающиеся формы и изгибы фигуры. Дополнили образ укладка со структурированными прядями, а также макияж с четко очерченными бровями, накладными ресницами, а также чувственными губами.

На фото она позирует не сама, а вместе с домашним любимцем – псом, которого она держит одной рукой. «Скажите привет моему маленькому другу», – написала звезда. Но фанатов больше интересовала ее собственная персона. «Ты так прекрасна», «Вау, я хочу себе такой костюм», «Черт, ты прекрасна», «Привет, милашка», «Так мило», – засыпали они знаменитую красавицу.

К слову, Ким выглядит довольной и счастливой. Несмотря на то, что в сети вновь появились слухи о неполадках в ее личной жизни. Инсайдер рассказал очередную информацию о взаимоотношениях Ким и ее мужа – рэпера Канье Уэста. Если ранее считалось, что совместный отдых пошел звездам на пользу: они вернулись более гармоничными, спокойными и наполненными. То сейчас источник утверждает: проблемы оказались намного глубже, и только отпуском их не исправить.

«Проблемы глубже, чем могут казаться. Ким очень хочет восстановить нормальные, здоровые отношения с мужем, помогает ему бороться с биполярным расстройством. Хочет, чтобы он знал, что она всегда будет рядом, несмотря ни на что», – говорит он.

: Новости Ю