В селе в Черниговской области «заминировали» автобусную остановку будильниками

В Мрине Носовского района на остановке общественного транспорта селяне обнаружили два предмета, которые показались им опасными, потому что один из них выдавал звуковые сигналы. Взрывотехники разрушили коробки зарядом малой мощности и нашли внутри два будильника.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Так, после обеда 17 августа в Носовское отделение полиции обратилось руководство Мринской объединенной территориальной общины с сообщением об обнаружении на автобусной остановке села двух подозрительных предметов. Граждан насторожило то, что на урне лежали две металлические коробки, одна из которых была перемотана изолентой и выдавала звуковые сигналы.

“Осмотрев необычные коробки, правоохранители вызвали специалистов взрывотехнического отдела. К их приезду полиция перекрыла все подъезды к остановке общественного транспорта, чтобы обезопасить граждан от потенциальной опасности. Приняв все меры предосторожности, взрывотехники разрушили подозрительные предметы гидродинамическим ударом, применив заряд малой мощности. Банки конструктивно не содержали в себе взрывчатых материалов, не представляли опасности, внутри были только два будильника. Похоже, какой-то местный Кулибин таким образом нелепо пошутил”, — говорится в сообщении.