Латвия направила ноту протеста Беларуси

МИД Латвии требует провести расследование относительно задержания своих граждан во время протестов

Латвия направила ноту протеста Белоруси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. В МИД также выразили позицию о действиях белорусских силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

«Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Белоруси необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию», — говорится в сообщении.

В связи с этим Латвия требует от властей Белоруси провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, а позже сообщить о результатах расследования.

«Министерство решительно осуждает применение правоохранительными органами Белоруссии физической силы против мирных участников протестных акций и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов», — говорится в сообщении.