Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса

Задача препарата — заставить организм человека вырабатывать антитела.

В понедельник, 17 августа, Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса. Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности.

Заявку на патент подали еще в марте, но одобрили только сейчас, так как вакцина должна была пройти испытания.

Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Задача препарата — заставить организм человека вырабатывать антитела, способные распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.

Исследования на первых двух этапах показали эффективность и безопасность образца. Теперь последует последняя фаза в виде массового тестирования. На последнем этапе тестирования вакцины предстоит выяснить длительность защиты, безопасную дозировку для разных категорий людей.