Ryanair сократит количество рейсов на 20% из-за слабого спроса

Сокращение будет в основном касаться количества рейсов, а не закрытия маршрутов.

Авиакомпания Ryanair заявила, что сократит общее количество рейсов на 20% в сентябре и октябре после того, как спрос на авиаперевозки ослаб в последние дни. В компании это связывают с ростом новых случаев коронавируса в Европе.

Как отмечается, сокращение будет в основном касаться количества рейсов, а не закрытия маршрутов.

«Все пострадавшие пассажиры, которые планировали лететь в сентябре, получили уведомление по электронной почте сегодня, узнав о своих вариантах поездки. Пассажиры будут иметь возможность сместить дату рейса или получить возмещение наличными или ваучерами, как это предусмотрено правилами ЕС», — сказал представитель Ryanair.

Ранее в авиакомпании заявляли, что возобновили 60% от общего количества рейсов, которые были до карантина.