Минэкономики и экспортеры согласовали квоту на вывоз зерна

На экспорт пойдет 17,5 млн тонн пшеницы.

Минэкономики и участники рынки зерна — аграрные ассоциации, производители, переработчики и экспортеры — подписали дополнение к зерновому меморандума. Согласно приложению, согласовано следующие экспортные цифры — 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тысяч тонн ржи.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год — это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн — до 1,7 млн тонн «, — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены подписавшими меморандума в четвертом квартале. Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.

Напомним, зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.