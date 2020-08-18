В одному з бразильських автосалонів взяли на роботу собаку

У бразильському місті Серра в автосалоні Hyundai з’явився новий співробітник торговельного залу на ім’я Туссан.

Як повідомила компанія в Instagram, собака час від часу приходила на територію автосалону, а його співробітники підгодовували бездомну тварину.

Всі думали, що незабаром пес перестане з’являтися, але він приходив щодня.

Менеджер шоурума вирішив легітимізувати перебування тварини на території автосалону і взяв його на роботу консультантом торгового залу. Псу дали ім’я Туссан на честь однієї з найбільш поулярних моделей компанії.

Новому співробітнику зробили необхідні щеплення, надали персональний робочий пропуск з ім’ям і фотографією та облаштували будку на території закладу.

: ukrinform.ua

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