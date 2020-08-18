Официально: Пентагон создал рабочую группу для изучения НЛО

Министерство обороны США создало рабочую группу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) для улучшения понимания и получения представления о природе и происхождении подобных феноменов.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что специалисты группы будут выявлять, анализировать и составлять перечень НЛО, которые могут угрожать национальной безопасности США.

Как уточнили в пресс-службе, это необязательно касается инопланетных аппаратов. Пентагон будет также следить за незаконными вторжениями самолетов на американские полигоны.

Деятельностью группы будет руководить военно-морское министерство Соединенных Штатов – одно из управлений видов вооруженных сил, входящих в структуру Минобороны.

: apostrophe.ua