У сукні з декольте і квітковим вінком: Лілія Ребрик зачарувала бездоганним образом

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик вкотре підкорила мережу бездоганним образом. Лілія зачарувала красивим фото, яке зробила посеред поля.

Знаменитість опублікувала яскравий кадр на особистій інстаграм-сторінці. Вона воктре показала своїм шанувальницям приклад стильного літнього вбрання, яке доповнила неймовірно красивим аксесуаром.

Літній look Лілії Ребрик

Телеведуча зробила мальовниче селфі посеред поля. Вона одягнула красиву рожеву сукню з елегентним декольте. Такий літній образ доповнила оригінальними масивними сережками та великим вінком із польових квітів. Аутфіт вийшов надзвичайно колоритним та цікавим. Цей look вкотре підкреслив її вроду, жіночність та ніжність.

Волосся Лілія вклала легкі локони, а на обличчі зробила макіяж із світлими тінями на повіках та блиском на губах.

Допис не залишився без уваги підписників знаменитості. Вони вже вподобали його майже 20 тисяч разів та зилишили безліч коментарів із приємними словами: “Українська медова красуня!”, “Мавка”, “Яка краса!”, “Ви чарівна”.