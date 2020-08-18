«Красный» город на Львовщине отказался ужесточать карантин

В Самборе Львовской области выступили против решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, согласного которому город был отнесен к «красной» зоне и, соответственно, там должны были ввести более строгие ограничения.

В частности, депутаты Самборского горсовета в понедельник, 17 августа, приняли свое решение, отказавшись усиливать карантин. В то же время под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать, сообщает Zaxid.net.

По мнению чиновников, решение госкомиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора в «красную» зону эпидемиологической опасности противоречит Конституции Украины. Поэтому транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, они позволили работать в обычном режиме, хотя и с соблюдением карантинных требований.

Визуализация эпидемических показателей по COVID-19 в Украине на уровне районов и городов областного значения (reachinitiative.maps.arcgis.com)

Кроме этого, отмечается, что Самборский горсовет призвал правоохранителей воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать в нарушение решения госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Также депутаты написали обращение к президенту, министру здравоохранения и председателю Львовской ОГА относительно отмены красного уровня эпидемиологической опасности в Самборе, поскольку, по их мнению, оно не соответствует реальному положению дел с заболеваемостью коронавирусом.