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Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій ще 2,1 млрд гривень

18.08.2020

Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій серпня згідно із затвердженим графікомю 17 серпня на пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень. 

Як пишуть “УН”, про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду в Facebook.

“17 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень”, — сказано в ньому. 

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 26,6 мільярда гривень, що становить 67,4% від потреби місяця.

Зазначається, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

 

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