Хабарник продовжує працювати в Полтавській аграрній академії

У липні 2018 року Київський райсуд Полтави виніс вирок заступнику декана факультету ветмедицини ПДАА Максиму Петренку, який взяв з трьох студенток 8 тисяч гривень за те, щоб закрити сесію і зізнався у скоєному. Тоді заплатив штраф… і продовжує працювати на тій же посаді до сих пір.

Заступнику декана ветмедицини Полтавської державної аграрної академії загрожувало від 12,8 тис. грн до 25,5 тис. грн штрафу або від 2 до 5 років позбавлення волі. Максим Петренко уклав угоду із прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суддя. Суд призначив йому 15,3 тис. грн штрафу.

Тоді новина облетіла всі полтавські ЗМІ.

З лютого 2017 року він працює на посаді заступника декана факультету ветеринарної медицини академії, є доцентом кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки.

У червні 2018-го, як зафіксовано в матеріалах кримінальної справи, Максим Петренко запропонував трьом студенткам свого факультету допомогти із закриттям сесії. Пообіцяв вплинути на викладачів, якщо вони йому заплатять. На Максима Петренка відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 369-2 ККУ (Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Дві першокурсниці заплатили 3 та 2 тисячі гривень за успішне складання екзаменів з предметів:

анатомія свійських тварин;

ветеринарна мікробіологія;

ветеринарна фармакологія;

клінічна діагностика хвороб тварини;

оперативна хірургія;

топографічна анатомія та анестезіологія.

Другокурсниця принесла 2 тисячі гривень за складання екзаменів з предметів:

ветеринарна мікробіологія та імунологія;

фізіологія тварин;

цитологія;

гістологія;

ембріологія.

Максим Петренко обіцяв визнати провину та співпрацювати з правоохоронцями для викриття кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами. У свою чергу, прокурор зобов’язувався наполягати на призначенні покарання у вигляді штрафу.

Заступника декана ветмедицини визнано винним у зловживанні впливом та призначено 15,3 тис. грн штрафу. Вирок поки не набув законної сили, адже протягом 30 днів його можна оскаржити до апеляційного суду.

Раніше Максим Петренко проходив по справі хабарництва, відкритій за ч.3 ст.368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). По цій справі проходив і сам декан факультету ветмедицини Сергій Кулинич, а покарання за цією статтею серйозніше.

При призначенні експертизи вони обоє фігурували як підозрювані.

Колишній перший голова студентського самоврядування ПДАА став уособленням тієї системи хабарництва, яка процвітає в академії і понині. Раніше він був керівником виробничої практики академії. Випускники того періоду кажуть, що це йому треба було «занести», щоб отримати можливість гнути спину на полуниці у Європі чи на інших низькокваліфікованих роботах, які гордо іменуються «стажуванням закордоном».

«В аграрній академії через «школу Петренка» пройшли дуже багато людей. І це відчувається й зараз», – пишуть на сторінці полтавської «Студентської республіки». Це дуже іронічно виглядає з огляду на кримінальну передісторію.

Що змінилось за цей час? А нічого, окрім фото фігуранта кримінальних справ. На сайті аграрної академії можна зайти в розділ ветфакультету і побачити, що і декан, і його заступник продовжують працювати.

Наукові успіхи кандидата сільськогосподарських наук доволі посередні. Корупція і хабарництво процвітають, а сумлінні студенти шкодують про свій вибір. «Дешева рибка, та солона юшка», – кажуть у народі. Тому будьте готові до того, що вашого песика чи кішечку полікує фахівець, який вчився за хабарі, чи якому не дали достатньо знань, натомість викручували руки і змушували давати хабарі, щоб здати екзамени.

За матеріалами інтернет-видання «Полтавщина»