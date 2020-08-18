Зеленский ветировал мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным займам. Об этом сообщается на странице закона.

Отмечается, что данный закон противоречит Конституции и другому законодательству. Кроме того, мораторий не дает стимула валютным заемщикам достигать согласия с кредитными учреждениями и банками, препятствует восстановлению темпов ипотечного кредитования в стране.

Поэтому президент предложил продлить действие норм Кодекса о банкротстве, которые касаются урегулирования валютных кредитов на полтора года (по действующему законодательству срок действия этих положений истекает уже в октябре).

Еще Зеленский предложил ввести запрет на отбор у заемщиков жилья как объекта ипотеки, если:

оно используется как место постоянного жительства заемщика или находится в состоянии незавершенного строительства, если у заемщика нет своего другого жилья;

оно покупалось за кредитные деньги и кредитный договор запрещает регистрацию места жительства заемщика в этом жилье;

общая площадь жилья не больше 140 кв. м для квартиры и 250 кв. м для жилого дома.

Президент предложил также наложить запрет на отъем у заемщика прочего имущества, если после продажи объекта ипотеки или предмета залога не хватает денег для выплаты всего кредита. Кроме того, по мнению Зеленского, нужно запретить банкам и кредитным учреждениям отдавать другим учреждениям или лицам права предъявлять требования к заемщику.

16 июля парламент продлил мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам до 2022 года.