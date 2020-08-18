Королівський палац привітав принцесу Анну з днем народження: нові фото доньки Єлизавети ІІ

15 серпня донька британської королеви Єлизавети ІІ принцеса Анна відсвяткувала 70-річчя. З цієї нагоди королівський палац поділився ексклюзивними фото королівської спадкоємиці, що вже встигли розлетітися мережею.

На офіційній сторінці монаршої сім’ї в інстаграмі з’явилося декілька унікальних кадрів принцеси. Оскільки через пандемію коронрвірусу довелося скасувати світський прийом з нагоди дня народження Анни, то усі бажаючі змогли приєднатися до побажань в онлайн-форматі. Прихильники королівської родини також не залишилися осторонь свята і активно залишали привітання у коментарях публікацій.

Світлини, які поширили представники монархів, зробив фотограф Джон Свеннелл у лютому цього року. Донька Її Величності позувала у власному будинку в розкішному вбранні. Також спадкоємиця престолу позувала перед камерою у парку Геткомба.

Оскільки у мережі досить рідко з’являються подібні знімки, то вони викликали неабиякий ажіотаж серед шанувальників британської родини. Принцеса Анна вкотре показала вишуканий смак в одязі, коли постала на фото в елегантному вбранні.

: lifestyle.24tv.ua

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