Кравчук сказал, какой документ может подписать с РФ

Украине было бы выгодно подписать со сторонами переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в том числе и с Россией, новый комплекс мер по безопасности.

Об этом накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое в формате видеоконференции запланировано на 18 августа, в интервью «Сегодня» сказал первый президент Украины и руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Пока его нет. Я с ним не знаком. Поэтому, когда будет проект, мы с ним ознакомимся», – отметил он.

В этом контексте Кравчук вспомнил письмо заместителя руководителя администрации главы РФ Дмитрия Козака, которого он якобы прислал Офису президента Украины, а также немецкой и французской сторонам. В нем, напомним, тот заявлял, что отказывается от переговоров по Донбассу на уровне советников, назвав такой формат «спектаклем».

«Я Козака лично не знаю. Но то, что слышал, – он конкретный человек. В его письме было сложное предложение, но мне оно понравилось, что, мол, он не хочет быть на свадьбе танцором. Не хочет делать вид, что что-то делается, а оно не делается», – сказал руководитель украинской делегации в ТКГ.

По его словам, он верит в то, что упомянутый документ будет конкретным, служить делу мира на Донбассе и не будет ставить никого в неловкое положение.

«И не будет написан так, что любые шаги делаются за счет другой стороны. А это будет движение навстречу друг другу. Мы готовы рассмотреть такой документ и подписать его», – подытожил Кравчук.