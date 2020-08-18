Иммунитет к COVID-19 формируется быстро: медик пояснил механизм

Предположение о том, что иммунитет к коронавирусу может формироваться в течение 3-5 лет, не имеет медицинских оснований.

Такое заявление в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV сделал врач из Израиля Борис Бриль.

«То, что на выработку иммунитета надо 5 лет – нет. Уже забирают плазму крови переболевших людей, лечат ею», – сказал он, комментируя слова украинского иммунолога.

Медик пояснил, что у людей, которые перенесли коронавирус, имеются антитела. «Они уже заболеть не могут. Это то же самое, как с прививкой от гепатита В. Если у тебя есть антитела, ты не заболеешь», – сказал он.

По его словам, в настоящее время нет научных оснований говорить о том, что антитела исчезнут, и иммунитет не сохранится.