После зверских избиений и пыток протестующих Лукашенко наградил более трех сотен силовиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который 17 августа впервые допустил возможность проведения повторных выборов, наградил медалью «За безупречную службу» трех степеней большую группу представителей сотрудников Министерства внутренних дел.

Соответствующий указ появился на Национальном правовом интернет-портале.

Документ насчитывает 25 страниц, а список включает имена 323 силовиков. Среди них — инспектора дорожно-патрульной службы, милицейские психологи и водители (в т.ч. водители «автозаков»), представителей внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и других подразделений.

Беларусские интернет-СМИ обращают внимание на тот факт, что документ был подписан 13 августа этого года, в дни самых жестоких столкновений протестующих и ОМОНа.