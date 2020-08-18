Белорусам не повезло: журналист объяснил, почему Беларусь повторит судьбу Украины

Проходящие в Беларуси протесты под национальными флагами не могут не вызывать тревогу в Кремле, который в каждом проявлении независимости видит угрозу для своей империи. И уже в ближайшее время перед белорусами возникнет выбор — стать частью империи и утратить свою идентичность, или повернуть взгляд в сторону ЕС, оставаясь самобытным европейским государством.

Но РФ не намерена выпускать из своих цепких «братских объятий» еще одну страну, считает журналист Павел Казарин.

«Белорусам не повезло, как, впрочем, и украинцам. У этих двух стран по соседству живет империя. И с этой империей у украинцев и белорусов не очень большая культурная дистанция. Меньше, скажем, чем между россиянами и португальцами. В результате, империя убеждена, что все, чего заслуживают культурно близкие соседи, — это поглощение. А любая попытка к самостоятельности воспринимается как предательство», — объяснил он логику страны-агрессора.

Казарин напомнил, что шесть лет назад, в 2014 году, Украина испытала это на себе — в тот момент, когда Россия решила ответить на Майдан военным вторжением. Журналист убежден, что рано или поздно то же самое придется испытать и Беларуси.

«И не важно, хотят ли сегодня ее жители сбежать от России в Европу. Москва сама заставит их хотеть этого в будущем. Возможно, сегодня протесты в Беларуси идут только против узурпатора. Но они идут под национальными флагами, с национальными символами. И уже этого достаточно, чтобы вызвать тревогу Москвы, которая в каждом проявлении независимости видит угрозу для самой себя», — полагает Казарин.

Журналист убежден, что современная Российская империя не признает субъектности народа. Ведь ее культ — это тщательно отполированная вертикаль, когда не страна для людей, а люди для страны. Следовательно, любую попытку изменить этот подход империя воспринимает как угрозу.

«Белорусское восстание сражается со своим собственным драконом. Но, в случае успеха, ему придется столкнуться с драконом побольше. Потому что у драконов всегда есть корпоративная солидарность. Впрочем, побег от империи никогда не был простой задачей. Доказано Украиной. А потому — Жыве Беларусь», — резюмировал журналист.