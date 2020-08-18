Только цифры: где лучше жить — в Украине или Беларуси

Шахтеры, металлурги, госканалы… В Беларуси таки началась общенациональная забастовка, требование которой — проведение новых выборов, допуск к ним всех кандидатов, освобождение политзаключенных и отставка тех, кто допустил насилие в стране.

Сам Александр Лукашенко заявил, что все нежелающие работать могут увольняться, а выборы уже состоялись и других не будет.

Помимо политических все отчетливее звучат и социальные претензии к нынешней власти в Беларуси. Например, несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало говорил о низких зарплатах, оттоке населения за границу.

«Вести», используя официальные ресурсы, а не мнения жителей, которые могут быть субъективными, сравнили уровень жизни в нашей стране и Беларуси. Вывод: цены на продукты примерно те же, коммуналка там вдвое ниже, пенсии выше, а Минск во многих международных рейтингах стоит на порядок позиций выше Киева.

Зарплаты и пенсии

Согласно официальным данным Госстата, средняя зарплата в Украине за июнь составила 11,6 тыс. грн. У северных соседей этот показатель за тот же месяц равен 1230 белорусских рублей, что в пересчете составляет 13,6 тыс. грн — почти на 15% выше, чем в Украине. Правда, есть несколько «но». Не стоит забывать, что в Украине львиная доля населения работает за зарплату в «конверте», в отличие от Беларуси, где большинство бюджетников с «белым» доходом. То есть реальная зарплата украинцев может быть выше — по экспертным оценкам, это больше 20 тыс. грн.

Наиболее объективный уровень зарплат в Киеве и Минске можно узнать на сайтах по поиску работы work.ua (Украина) и belmeta.com (Беларусь). И тут уже цифры немного отличаются. Например, член бригады обслуживания в «Макдоналдс» в Украине, работая в дневную смену, получает порядка 12,5 тыс. грн, а в Беларуси за такую же работу обещают 928 рублей, или 10 250 грн. Рядовому кассиру в минском супермаркете предлагают зарплату в районе 600–700 местных рублей. Это порядка 7–8 тыс. грн. В Киеве за ту же работу на сайтах вакансий предлагают больше 11–12 тыс. грн.

В бюджетной сфере ситуация с точностью до наоборот. Например, педагогу в минском детсаду обещают от 500 рублей, или 5,5 тыс. грн. В Киеве же в среднем — 5 тыс. грн.

Что касается средних пенсий, то опять-таки в Беларуси они выше, по крайней мере, так говорит официальная статистика. Средний размер пенсии в Украине, по данным Минсоцполитики, составляет 3,2 тыс. грн. В то же время в Беларуси — 470 белорусских рублей, или 5,3 тыс. грн, то есть на треть больше.

В то же время сами белорусы отмечают, что это не всегда так. «Я не знаю, откуда берутся такие цифры. У меня пенсия порядка $120. В Беларуси по $200 и выше получают в основном люди преклонного возраста. У тех, кто выходит сейчас, даже если они хорошо зарабатывали, пенсия не выше $120–145. Очень высокие пенсии у бывших силовиков. Там может доходить и до $400», — пишет в соцсетях пенсионер из Минска Владимир Мацук.

Что с ценами

Что касается цен на продукты питания, то явного перекоса в ту или иную сторону между Украиной и Беларусью мы не нашли. Единственное, что заметно бросается в глаза, это то, что в Украине больше собственных продуктов, поэтому и цены на них ниже. Так, например, анализируя цены в онлайн-супермаркетах украинского «Ашана» и минской «Е-доставки», можно сделать вывод, что вся молочная продукция дешевле в Беларуси, а, например, алкоголь, крупы и овощи (за исключением картофеля) — в Украине (см. инфографику).

Единственное, что заметно дешевле у северных соседей, — это топливо и энергоресурсы. Цены на бензин в Беларуси устанавливаются директивно концерном «Белнефтехим» и действуют на всех заправках, включая частные. Так, сегодня 95-й бензин стоит 1,8 руб./л, что равняется 19,5 грн. В Украине — в среднем 25 грн/л. Однако стоит учитывать, что в Беларуси существует ежегодный дорожный сбор на авто вне зависимости, ездишь ты на нем или нет. В то время как в Украине дорожный сбор сразу включен в цену топлива.

Что касается стоимости проезда в общественном транспорте, то разницы между Киевом и Минском практически нет. Чего не скажешь о тарифах на коммунальные услуги, которые в республике ниже более чем вдвое.

Феномен высоких рейтингов

В то же время Украина заметно отстает от Беларуси по целому ряду международных рейтингов. Так, например, в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing business Украина занимает 64-е место из 190 стран. Тогда как Беларусь — 49-е место. При этом доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет порядка 30%, тогда как в Украине — более 55%.

Как говорит «Вестям» экономист Александр Охрименко, феномен высоких рейтингов Беларуси прост. «Все международные рейтинги составляются на основе анализа законодательных актов и реформ. В Беларуси де-юре законы написаны достаточно грамотно, поэтому и международные эксперты оценивают их высоко. Но на самом деле доля частного бизнеса в Беларуси очень маленькая, что говорит о том, что бизнес вести в этой стране тяжело, а местами невозможно без покровительства и откатов чиновникам», — сказал «Вестям» Охрименко.

Впрочем, если говорить о покровительстве и откатах, то для Украины это тоже, увы, норма.

Антон ДРАННИК, Вести