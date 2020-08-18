Холодницкий рассказал о расследовании против еще пяти экс-нардепов

Специализированная антикоррупционная прокуратура проводит расследование против пятерых бывших нардепов Верховной Рады из-за незаконного возмещения средств за аренду жилья.

Об этом сказал ее глава Назар Холодницкий в ходе брифинга.

«Есть материалы, как минимум, по пятерым бывшим народным избранникам, которые таким же образом получали компенсацию за жилье», — заявил он.

Холодницкий отметил, что на данный момент правоохранительные органы возбудили 7 уголовных дел, 5 из которых уже переданы в суд. Он также сообщил, что одного виновного уже осудили из-за получения незаконной денежной компенсации за жилье.

По его словам, из суммы ущерба в 4,4 млн. грн. добровольно возмещено 1,5 млн. грн.