Порошенко потребовал от власти определиться со своей позицией по Беларуси

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующей власти дать четкие ответы на ряд вопросов относительно происходящего в Беларуси.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, после проведения в РБ президентских выборов, эта страна оказалась в новой политической реальности. Он считает, что как соседнее, дружественное государство, являющееся демократическим законодателем в регионе, Украина должна твердо зафиксировать свою позицию, ответив на волнующие граждан вопросы:

Во-первых, признает ли государство белорусские выборы такими, что не являлись ни свободными, ни честными, ни демократическими?

Во-вторых, признает ли Украина Александра Лукашенко демократически избранным главой государства и собирается ли развивать отношения с ним?

В-третьих, поддерживает ли Киев позицию цивилизованного мира и большинства белорусов в необходимости проведения новых президентских и парламентских выборов в РБ?

В-четвертых, что Украина собирается сделать для обеспечения своих национальных интересов во время обсуждения Беларуси на Чрезвычайном саммите Евросоюза?

В-пятых, поддерживает ли Киев введение санкций против тех, кто причастен к карательным операциям белорусских силовиков протв мирных протестующим? Если да, то собирается ли государство ввести аналогичные санкции?

В-шестых, поскольку не исключено усиление российского военного присутствия в Беларуси, не пора ли созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мер по обеспечению национальной безопасности?

Кроме того, Порошенко поинтересовался, не пора ли Украине пересмотреть взаимоотношения с авторитарным режимом Лукашенко?

Политик считает, что самопровозглашенный президент соседнего государства прибег к антиукраинской истерии, а передачу боевиков ЧВК «Вагнер» России он назвал предательской позицией. Потому его интересует, анализируют ли власти плюсы и минусы возможности пересмотра места работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе?

«Я лично лоббировал Минск как место для переговоров с Москвой о мире на Донбассе, стремясь внести свой вклад в прекращение международной изоляции Беларуси, ее европеезации и демократизации», — напомнил лидер «Европейской солидарности».

Порошенко поинтересовался также тем, как власти собираются противодействовать попыткам России аннексировать Беларусь.

Экс-президент уверен, что власть должна поддержать белорусский народ. Порошенко уверен, что межгосударственные отношения с РБ у Украины будут завтра и послезавтра. Однако неизвестно пока, какую страну по соседству «мы хотим завтра и после завтра».