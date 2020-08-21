На Львівщині працював «реабілітаційний центр», де незаконно утримували десятки людей

До приватного будинку в одному з сіл Жовківського району на Львівщині під приводом реабілітації поміщали людей з нарко- та алкозалежністю. Там їх примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані від родичів.

Вартість одного місяця перебування «пацієнта» у закладі становила 10 тисяч гривень, – повідомили у поліції. Керівниками «реабілітаційного центру» виявилися 40-річний мешканець Львова, який керував персоналом, та 43-річна жінка, яка проживала у закладі та домовлялася з родичами й отримувала від них гроші. У закладі перебували 17 людей віком від 19 до 40 років. Це мешканці Львівської області, а також жителі Києва, Тернополя та Харкова. Їх всіх утримували проти власної волі, проводячи примусове «лікування».

Самостійно залишити центр вони не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Дзвінки та розмови телефоном також контролювалися. Правоохоронці наголошують, що керівники закладу не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю і взагалі не мають стосунку до медичної сфери.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.