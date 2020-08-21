Вибори в ОРДЛО пройдуть за спеціальною постановою Ради, – Костін

Місцеві вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть пройти на підставі спеціальної постанови Верховної ради. Для проведення місцевих виборів в ОРДЛО не потрібно змінювати вже прийняту постанову.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна “Дебют Кравчука: що змінилося в переговорах по Донбасу з відставкою Кучми”.

Як пояснив голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін, невдоволення в російської сторони викликає пункт 4 постанови парламенту із зазначенням умов, за яких можуть відбутися вибори в ОРДЛО. “З юридичної точки зору я не бачу ніякої проблеми. Ця постанова має разовий характер.

Вибори в ОРДЛО України будуть проводитися за спеціальним законом і ґрунтуватися на окремій постанові Верховної ради, яка дозволить їм пройти по всім демократичним стандартам”, – заявив він.