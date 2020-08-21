Європа зможе подолати коронавірус без локдауну, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що країни Європи можуть боротися з COVID-19 без повного локдауну, оскільки уряди країн останніми місяцями стали краще обізнаними та підготовленими для протистояння інфекції.

Про це репортерам розповів глава європейського відділення ВООЗ Ханс Клюге, пише “Суспільне”.

“Завдяки базовим загальнонаціональним і додатковим цільовим заходам у нас набагато більше можливостей викорінити ці локальні спалахи вірусів”, – повідомив Клюге. За його словами, при цьому протягом останніх двох місяців у Європі спостерігається неухильне зростання кількості хворих. У перший тиждень серпня фахівці зареєстрували на 40 000 випадків більше, ніж у перший тиждень червня, коли рівень захворюваності був мінімальний. “Але зараз не лютий, зараз ми можемо керувати вірусом інакше, ніж тоді, коли вперше з’явився COVID-19”, – зауважив Клюге.

Окрім заклику дотримуватись правил гігієни, заходів соціального дистанціювання і національних програм тестування і відстеження випадків хвороби, ВООЗ рекомендує вживати додаткових заходів на місцях у разі виникненні кластерів поширення інфекції.